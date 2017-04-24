  • BIST 93.013
  • Altın 147,393
  • Dolar 3,6047
  • Euro 3,9138
  • Kocaeli 10 °C

23 Nisan coşkusu salona sığmadı

»
23 Nisan coşkusu salona sığmadı
Körfez’de 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. Oratoryo gösterisi salondakileri duygulandırırken, halk oyunları ekipleri ise performansları ile büyük alkış aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez’de coşkuyla kutlandı. İlk tören Kaymakamlık Tören Alanı’nda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin bırakıldığı programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Garnizon Komutanı Cem Erduran, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, askeri erkân, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

odul-toreni-(2).jpg

PERFORMANSLARI BÜYÜLEDİ

Kutlama programının adresi ise Yarımca Kültür Merkezi’ydi. Protokol üyelerinin tamamının katıldığı programın açılış konuşmasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan gerçekleştirdi. Daha sonra ise Hedise Evyap İlkokulu’nun oratoryo gösterisi vardı. Gösteri büyük beğeni toplarken, minik öğrencilerin performansı tam not aldı. Salondakiler zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı.

ognreciler-(2).jpg

KAZAKİSTAN’DAN GELDİLER

Daha sonra ise halk oyunları ekiplerinin gösterileri vardı. Programın yabancı misafirleri de vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Festivali için Kazakistan’dan gelen ekip, kısa bir gösteri sundu. Programda ayrıca 23 Nisan kapsamında ilçe genelinde düzenlenen turnuvalarda başarı kazanan okullara kupaları takdim edildi.

Bu haber toplam 193 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğan, "MHP'yi arayıp teşekkür ettim"24 Nisan 2017 Pazartesi 10:11
  • Royal City'de satışlar başladı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:55
  • Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
  • Borajet uçuşlarını durdurdu!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:45
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
  • Sekapark’ta yenilikler24 Nisan 2017 Pazartesi 09:05
  • 23 Nisan coşkusunu onlar da yaşadı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:00
  • Orhan Camii, ibadete hazır24 Nisan 2017 Pazartesi 09:00
  • Denemek için taktığı yüzük kabusu oldu23 Nisan 2017 Pazar 22:54
  • Karaosmanoğlu:"Dünya çocuklarımızla birlikte güzel"23 Nisan 2017 Pazar 21:46
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti