23 Nisan coşkusu salona sığmadı

Körfez’de 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. Oratoryo gösterisi salondakileri duygulandırırken, halk oyunları ekipleri ise performansları ile büyük alkış aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez’de coşkuyla kutlandı. İlk tören Kaymakamlık Tören Alanı’nda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin bırakıldığı programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Garnizon Komutanı Cem Erduran, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, askeri erkân, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

PERFORMANSLARI BÜYÜLEDİ

Kutlama programının adresi ise Yarımca Kültür Merkezi’ydi. Protokol üyelerinin tamamının katıldığı programın açılış konuşmasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan gerçekleştirdi. Daha sonra ise Hedise Evyap İlkokulu’nun oratoryo gösterisi vardı. Gösteri büyük beğeni toplarken, minik öğrencilerin performansı tam not aldı. Salondakiler zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı.

KAZAKİSTAN’DAN GELDİLER

Daha sonra ise halk oyunları ekiplerinin gösterileri vardı. Programın yabancı misafirleri de vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Festivali için Kazakistan’dan gelen ekip, kısa bir gösteri sundu. Programda ayrıca 23 Nisan kapsamında ilçe genelinde düzenlenen turnuvalarda başarı kazanan okullara kupaları takdim edildi.