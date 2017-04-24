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23 Nisan coşkusunu onlar da yaşadı

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23 Nisan coşkusunu onlar da yaşadı
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında Kocaeli Rehabilitasyon Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi’nde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında misafir ülkelerin çocukları gösterilerini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören ve Kocaeli Rahabilitasyon Merkezi’nde bulunan çocuklara gerçekleştirdi. 23 Nisan coşkusunu yüzlerinde yaşayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

5 ÜLKE PERFORMANS SERGİLEDİ

Rehabilitasyon Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 5 ülke tarafından performans sergilendi. Kocaeli Üniversitesi’nde Litvanya, Moldova gösteri yaparken Rehabilitasyon Merkezi’nde ise Kırgızistan ve Kırım öğrencileri tarafından ülkelerinin yöresel kıyafetleri ile folklor gösterisi yapıldı. Öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmesini sağlayan etkinlik ile birlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

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