23 Nisan coşkusunu onlar da yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında misafir ülkelerin çocukları gösterilerini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören ve Kocaeli Rahabilitasyon Merkezi’nde bulunan çocuklara gerçekleştirdi. 23 Nisan coşkusunu yüzlerinde yaşayan çocuklar gönüllerince eğlendi.
5 ÜLKE PERFORMANS SERGİLEDİ
Rehabilitasyon Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 5 ülke tarafından performans sergilendi. Kocaeli Üniversitesi’nde Litvanya, Moldova gösteri yaparken Rehabilitasyon Merkezi’nde ise Kırgızistan ve Kırım öğrencileri tarafından ülkelerinin yöresel kıyafetleri ile folklor gösterisi yapıldı. Öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmesini sağlayan etkinlik ile birlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.
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