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23 Nisan Edebali, Yalova grubundan çıktı

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23 Nisan Edebali, Yalova grubundan çıktı
Ortaokullar arası yıldız kızlar voleybol il birincisi 23 Nisan Edebali, Yalova’daki iki grupta 3’te 3 yaparak yarı finalist oldu.

İlk gün Kırklareli, ikinci gün Sakaryalı rakiplerini set vermeden yenen Alp Uygun yönetimindeki ekibimiz son maçında İstanbul’a 3-2 üstünlük sağladı. 23 Nisan Edebali’nin yarı finaldeki rakipleri ve maç tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Erkeklerde il şampiyonu olan 8.Boru ise Yalova’daki grupta finalde kaybetti. İlk iki maçını kazanın ekibimiz son gün Tekirdağ’a 3-1 kaybedince elendi.

PETKİM İLE 50.YIL ELENDİ

İl ikincisi kontenjanıyla Türkiye Şampiyonası’na katılan Petkim kız ve 50.Yıl erkek takımları başarılı olamadı. Bartın’da mücadele eden iki ekibimiz yarı final vizesi alamadı. Petkim, Düzce ve Bolu temsilcilerini yenip son gün İstanbul TED’e kaybedip elendi.

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