23 Nisan Festivali’nde anlamlı etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ne gelen çocuklar bir yandan gönüllerince eğlenirken, bir yandan da sokak hayvanları için son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Minikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik alanına getirilen köpek kulübelerini boyadı. Çocuklar tarafından boyanan köpek kulübeleri 23 Nisan etkinliklerinin ardından kentin dört bir yanına yerleştirilecek.

GÖNÜLLERİNCE BOYADILAR

Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından Uluslararası İnterteks Fuar alanındaki köpek kulübesi boyama standı ilk andan itibaren miniklerin akınına uğradı. Boyama önlükleri ve gözlüklerini takan çocuklar, sokaklarda yaşayan köpeklerin kalacağı bu kulübeleri boyamadı. Gönüllerince boyama yapan çocuklar, sokak hayvanlarına olan duyarlılıklarını ortaya koydu.

YEŞİLDAL ÇOCUKLARI KUTLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal standı ziyaret ederek, çocukların neşesine ortak oldu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yeşildal, duyarlılıkları için çocuklara teşekkür etti.

BOYANAN İKİ KULÜBE DOSTLARINI BEKLİYOR

Öte yandan sokak hayvanlarının evlerine kavuşacağı anlamlı çalışmada boyanan iki kulübe, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesinin ön bahçesine bırakıldı.

41 ADET KULÜBE BOYANACAK

Köpek kulübesi boyama standı 23 Nisan Festivalinin son gününe kadar açık kalacak. Bu süre zarfından 41 adet köpek kulübesinin boyanması hedefleniyor. Boyanan kulübeler kentin muhtelif yerleri ile sosyal sorumluluk projesi yürüten okulların bahçelerine bırakılacak.