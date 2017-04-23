23 Nisan’a özel spor testi büyük ilgi görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde, ziyaretçilerin hangi spora yatkın oldukları Performans ve Test merkezi tarafından tespit ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk festivali her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Uluslararası Fuar Alanında düzenlenen festivalde yer alan Performans ve Test Analiz Standında, ziyaretçilere Reaksiyon Testi ve Vücut Analizi yapılıyor. Fuarın ikinci gününde çocuklar ve yetişkinlerin ilgi gösterdiği Gençlik ve Spor Hizmetleri Performans ve Test Analiz Standında ziyaretçilerin spora yatkınlığı ve vücut analizi yapılıyor. Vücut Analizi yapan cihazla vücut ağırlığı, deri kıvrım yağı, vücudun yağ yüzdesi, vücut sıvısı ölçülüyor. Ölçüm sonrası stanttaki görevliler ölçümü yapılan ziyaretçilere dikkat etmeleri gereken konuları aktarıyorlar. Reaksiyon testinde ise çocukların spora yatkınlığı ölçülüyor. Ölçümü yapılan çocuklar çıkan sonuçlara göre doğru branşlara yönlendiriliyor.

Türkiye’de bir ilk olan test ölçümü ile çocukların kendilerine uygun branşı seçmeleri sağlanıyor.