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23 Nisan’ın en büyük çocuğu Hızır Dede

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23 Nisan’ın en büyük çocuğu Hızır Dede
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali çocukların olduğu kadar genç yaşlı her kesimden büyük ilgi görüyor.

 Festival alanını dolduran çocuklara vatandaşlar da eşlik ediyor. Bunların arasındaki en anlamlı kişi ise hiç kuşkusuz 71 yaşındaki Hızır dede oldu. Hızır Dede, 23 Nisan sabahı eline bayrağını alarak Festival alanına geldi. Aynı zamanda bir şehit babası olan Hızır dede 23 Nisan ruhuna anlam kattı.

FESTİVALİN EN BÜYÜK ÇOCUĞU

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali bayram günü olan 23 Nisan’da yine çocuklarla dolup taştı. Çocukların bayram neşesine ev sahipliği yapan Uluslararası İnterteks Fuar alanı çocuk sesleriyle çınlarken, büyükler de bu coşkuya ortak oldu. Bu neşeye 71 yaşındaki Hızır Ekşi de katıldı. Bayram sabahı elinde ipekten yapılmış Türk Bayrağı ile festival alanına koşan Hızır Ekşi, büyük ilgi gördü.

ŞEHİT BABASI HIZIR DEDE

Elinden bırakmadığı Türk bayrağı ile dikkat çeken Hızır Dede, aynı zamanda bir şehit babası olduğunu söyledi. Oğlunun Rize’de bu topraklar için şehit düştüğünü söyleyen Hızır Ekşi, “Bu topraklar şehit toprağıdır. Ben de oğlumu şehit verdim. Allah ülkemizi ve çocuklarımızı korusun. Vatan sağ olsun” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDERİM

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Festivali’ne de değinen Hızır Dede, “Burada çocukların neşesini görmeye, onların yanında olmaya geldim. Koşup oynuyorlar, eğlencelere katılıyorlar. Buna imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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