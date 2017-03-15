24 bin voltluk akımda feci ölüm! Direğe çıkmasının nedeni meğer...

İzmit'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) rayları üzerindeki elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi elektrik akımına kapılıp yanarak öldü.

KABLO HIRSIZLIĞI İDDİASI

Olay bu akşam saatlerinde İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kandıra Sapağı mevkisindeki yüksek hızlı tren enerji hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; YHT hattından kablo hırsızlığı yapmak istediği iddia edilen kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi. Direkten çıkan kıvılcımları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri enerji hattı direğinin üzerinde hareketsiz duran şahsı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YERE DÜŞEN KERPEDEN

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde elektrik direği üzerinde 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde kerpeten ve kablo kesiminde kullanılan ilgili malzemelerin olduğunu tespit etti. Ekipler, elektrik telleri üzerindeki kişiye müdahale edemedi. Tren seferlerinin iptal edilmesi için irtibata geçildi. Ancak olayın sefer saatinin denk gelmesi nedeniyle bir tren geçiş yaptı. Seferlerin durdurulmasının ardından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, asansör getirilerek indirilmeye çalışıldı. Ölen kişinin telleri kesmeye çalıştığı, elinde bulunan kerpetenin yere düştüğü görüldü.

24 BİN VOLTLUK AKIMA KAPILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Enerji hattından kablo hırsızlığı yapmak istediği esnada şahsın 24 bin voltuk akıma kapılarak hayatını kaybettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ