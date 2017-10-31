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24 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

24 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 24 muvazzaf asker  gözaltına alındı.

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Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında  27 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

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