24 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 24 muvazzaf asker gözaltına alındı.
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Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 27 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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