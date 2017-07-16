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249 şehidimizi 249 otobüsle anıyoruz

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249 şehidimizi 249 otobüsle anıyoruz
Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma otobüsleri 249 şehidimizin isimlerinin yazılı olduğu tabelalar ile hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde olduğu gibi bu seneki anma töreninde de belediye bünyesindeki otobüsleri ücretsiz olarak “Hakimiyet Milletindir”  yazıları ile vatandaşlara hizmet veriyor. Ayrıca o gece şehit düşen 249 şehidimizin adı ayrı ayrı 249 otobüste yazılarak ücretsiz seferlerini sürdürdü.

KUTLU DİRENİŞE TANIKLIK ETMENİN GURURU

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı’ndan açıklamada ”Tarihi destanlarla dolu olan aziz Türk milleti yine bu tarihi duruşuna yakışan bir tavırla 15 Temmuz 2016 gecesi meydanı darbecilere ve fetö’cülere bırakmamıştır. Tarihimizde silahlı darbe girişimini bizzat kendi iradesiyle bir gecede durduran bu aziz milletin kutlu direnişine tekrar tanıklık etmek ne büyük bir gururdur.

“HAKİMİYET MİLLETİNDİR “ YAZILARI ASILDI

15 Temmuz’un seneyi devriyesinde, o gece tarih yazan ve vatanı için yüreklerini ortaya koyan tüm vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi bu yılki anma töreninde de tüm otobüsleri ücretsiz olarak “Hakimiyet Milletindir “ yazıları ile vatandaşlara hizmet vermektedir.

249 ŞEHİDİMİZİN İSİMLERİ İLE SEFER YAPTILAR

Yine o gecede hiçbir korku duymadan tankların ve mermilerin önüne canı pahasına çıkan ve Şehit olan vatandaşlarımıza rahmet ve mağfiret anmak, göstermiş oldukları fedakârlıkları da unutmamak adına tüm otobüslerimizde her bir şehidimizin adı ayrı ayrı yazılmıştır.

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