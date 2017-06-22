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25 milyon 66 bin lira devretti!

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25 milyon 66 bin lira devretti!
Süper Loto için 505. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Çekilişte 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 10. kez devretti.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto için 505. hafta çekilişi bu akşam tamamlandı. Çekilişte 6 bilen olmayınca 25 milyon 66 bin 109 lira haftaya devretti. 

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 HAZİRAN 2017)
22 Haziran Süper Loto sonuçları: 03 - 05 - 20 - 37 - 44 - 48

Süper Loto'nun 505. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı, 25 milyon 66 bin 109 lira 96 kuruş ikramiye haftaya devretti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 113 kişi 12 bin 3 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 529 kişi 193 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 167 bin 14 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı    10. Devir    Kişi Başına Düşen İkramiye    25.066.109,96 TL
5 Bilen Kişi Sayısı    113    Kişi Başına Düşen İkramiye    12.003,30 TL
4 Bilen Kişi Sayısı    7.529    Kişi Başına Düşen İkramiye    193,65 TL
3 Bilen Kişi Sayısı    167.014    Kişi Başına Düşen İkramiye    15,05 TL

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişleri, her Perşembe akşamı düzenli olarak 21.15'te başlamaktadır.

Çekilişin yapılarak kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Teknik bir aksaklık olmadığı takdirde sonuçlar en geç 21:45'te erişime açılmaktadır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Süper Loto çekilişi yapıldıktan sonra çekiliş sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, MPİ'nin sitesine girerek veya Habertürk Şans Oyunları sayfasını ziyaret ederek sonuçlara ulaşabilir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA 20 MİLYON 706 BİN LİRA DEVRETTİ
15 Haziran 2017 Süper Loto sonuçları: 09 - 13 - 17 - 23 - 48 - 51

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 504. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 20 milyon 706 bin 893 lira devretti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 124 kişi 8 bin 992 lira 95'er kuruş, 4 bilen 7 bin 404 kişi 162 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 148 bin 565 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı    9. Devir    Kişi Başına Düşen İkramiye    20.706.893,38 TL
5 Bilen Kişi Sayısı    124    Kişi Başına Düşen İkramiye    8.992,95 TL
4 Bilen Kişi Sayısı    7.404    Kişi Başına Düşen İkramiye    162,10 TL
3 Bilen Kişi Sayısı    148.565    Kişi Başına Düşen İkramiye    13,90 TL
 

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