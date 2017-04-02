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25 yaşındaki Özge yaşama tutunamadı

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25 yaşındaki Özge yaşama tutunamadı
25 yaşındaki Özge yaşamını yitirdi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Caddesi Şehit Emin Sokak No:13/1'de ikamet eden, İzmit Sanayi Sitesi’nde kaynak ustası olan Hasan Cesur ile ev hanımı Saniye Cesur'un iki çocuğundan biri Özge Cesur(25) 1.5 yıl önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Umuttepe Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.Sağlık durumu ağırlaşan Özge dün yaşamını yitirdi.Özge'nin ölümü ailesi,arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

1.5 yıl önce İzmit'te pişmaniyeci de çalıştığı öğrenilen Özge'nin cenazesi, Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Kerim YAVUZ

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