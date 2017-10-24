26 bin öğrenci sinemaya gidecek

Dört ay süreyle kuru üzüm dağıtımı yapılırken, öğrencilere süt dağıtımı projesi de Şubat 2018’de başlayacak.

PATLAMIŞ MISIR İKRAMI DA VAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Dünya Belediyeler Birliğinin organizasyonunda ve sponsorluğunda gerçekleşecek proje kapsamında, 26 bin ortaokul öğrencisi ilimizde bu projeden yararlanacak. 9 hafta boyunca belirlenen programlar halinde, öğrenciler otobüslerle ilçelerde sinemalara taşınacak.

Symbol, Kipa ve Özdilek AVM’deki sinemalarda öğrenciler Ertuğrul 1890, İksir, Evliya Çelebi, Ölümsüzlük Suyu ve 120 adlı filmleri izleyecek. Öğrencilere sinema kültürünü vermenin amaçlandığı bu organizasyonda, öğrencilere film izlerken patlamış mısır ve su da ikram olarak dağıtılacak.

ÜZÜM VE SÜT DAĞITIMI

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik; 5 yıldır yürütülen okul öncesi ve ilkokul öğrencilere yönelik kuru üzüm dağıtımı projesinin de etkim ayıyla birlikte uygulanmaya başlandığını hatırlattı. Çelik, 2-18 Ocak ayına kadar dört ay boyunca ilimizdeki 497 özel ve resmi eğitim kurumunda 141 bin 257 öğrenciye 80 gramlık paketlerde toplam 4 milyon 237 bin 710 paket üzüm dağıtılacağını açıkladı. bu arada, 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren de okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine paket süt dağıtımı başlayacak.

Şennur YILDIZ