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26 yerdeki merdivenler 6 ay içinde onarılacak

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26 yerdeki merdivenler 6 ay içinde onarılacak
İzmit Belediyesi’nin kentin farklı yerlerinde bulunan 26 merdivenin bakım ve onarımının yaptırılmasıyla ilgili açtığı ihale bugün yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nde yapılan 1.Grup merdiven yapım işi ihalesine 4 firmanın temsilcileri katıldı. Turan Durak’ın başkanlığındaki komisyonda Engin yıldırım, Leyla Kıran, İlhan Gökbudak ve Fatma Erciyes de yer aldı.

Yaklaşık maliyeti 530.910,10 TL olan ihale 28 Haziran Mahallesi, Erenler Mahallesi, Bekirdere, Tavşantepe, Gündoğdu mahalleleri bayta olmak üzere çeşitli yerlerdeki 26 merdivenin yapım ve tamirat işlerini içeriyor.

İhaleyle ilgili 5 kişi teklif mektubu aldı, 4 kişi teklif verdi. Yazar Bilişim 494 bin 472 lira 79 kuruş, Gersut İnşaat 463 bin 978 lira 25 kuruş, Adabay İnşaat 477 bin 411 lira, Sabri Adar (Adar İnşaat) 417 bin 35 lira 62 kuruş olarak teklif verdi. İşi üstlenecek firma, yer tesliminden itibaren çalışmaları 6 ay(180 gün) içinde tamamlayacak. Turan Durak başkanlığındaki komisyon, teklifleri değerlendirip en kısa zamanda sonucu açıklayacak.

Şennur YILDIZ

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