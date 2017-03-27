262 öğrenci daha ‘Haydi Bisikletle Okula’ dedi

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ‘Haydi Bisikletle Okula’ projesi kapsamında 262 öğrenci daha bisikletlerine kavuştu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliğinde Kuruçeşme Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, SKM Başkanı Erdoğan Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kocatepe, Kılıçaslan, Kuruçeşme İmam Hatip ve Özel Cebir Orta Okullarından 262 öğrenciye daha düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen bisiklet dağıtımında bir konuşma yaparak, “Biz, Belediye Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Okul hizmet masası, basket topu dağıtımı, bisiklet projesi örnek bir çalışma. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, “Bugün büyük bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde bereket var. Birkaç gün önce Mardin Kızıltepe’deydim. Oraya sizlerin sevgisini götürdüğüm, onlarında da sevgilerini sizlere getirdim. Oradaki çocuklar için de Kızıltepe Çocuk Dergisi’ni bastırdık ve 20 bin adet dağıttık. İzmitli çocuklar, sizi seviyor ve size çok selam gönderdi dedim, onlar da size çok selamlarını ilettiler. İzmit Belediyesi olarak okullarımızdan, camilerimize, yollarımızdan, kapalı pazarlarımıza kadar bir çok alanda hizmet etmeye çalıştık. Kuruçeşme bölgemize de çok hizmetler yaptık. Bu hizmetleri yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Okullarımızı da ihmal etmiyoruz. Sizin ihtiyaçlarınıza en güzel şekilde koşuyoruz, çünkü liderimiz, hükumetimiz hizmete koşuyor. Şimdi ayağımıza takılan bazı engelleri 16 Nisan’da kaldıracağız ve hizmete daha da hızlı koşacağız” dedi.

Konuşmasında referandum sürecine de değinen Başkan Doğan, “Ülkemizin düşmanları, Müslümanları sömürenler, 16 Nisan’da sandıkta en güzel cevabı alsınlar. Onlara en iyi cevabı verecek olan halkımızdır. Ülkemizdeki birlik beraberliği bozmak, yükselişi engellemek için hem içeriden hem de dışarıdan üzerimize geliyorlar. Hayır için bütün güçleriyle saldırıyorlar. Bunlara en güzel cevap 16 Nisan’da vereceğiz ve her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklar, ülkemizdeki yükselişi engelleyemeyecekler. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Allaha şükür ülkemizin yer yerinde bolluk var, bereket var. Sizlerin kuruşunu ziyan etmiyor yine sizler için harcıyoruz. Yavrularımızı her türlü fedakarlığı yaparak yetiştiren annelerimize teşekkür ediyorum, sizler baş tacısınız. İzmit’i seviyoruz, bisiklete biniyoruz, Türkiye’yi seviyoruz, bisiklete biniyoruz. Haydi 16 Nisan’da sandıkları ‘Evet’ ile patlatalım ve Türkiye düşmanlarına en güzel cevabı verelim” diye konuştu.

Son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ise, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ı tebrik ediyorum. Geçmiş dönemlerde vatandaşlarımız belediyenin asli görevlerini bile tam alamazken, şimdi artık bunlar konuşulmuyor, sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalar konuşuluyor. Bisiklet dağıtarak, çocukların gönlüne giren çalışmalar konuşuluyor. Zengin ülke olabilmek için, ekonomik istikrar olması gerekiyor. Bunun için de siyasi istikrar olması lazım. Dünyada bir ekonomik savaş var. Sıcak savaş, ülkelerin içinde yaptırılıyor. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Ortadoğu’da Müslüman kanı akıtıyorlar. Bizde de Türk-Kürt kavgası yaptırmaya çalışıyorlar. Avrupa’nın 16 Nisan’da hayır demesinin nedeni, Türkiye’nin büyümemesi ve ekonomisinin güçlenmesini istememesidir. Avrupa, o tarihten itibaren terör örgütünün de yok olacağını çok iyi biliyor ve karşı çıkıyor. 16 Nisan’da vereceğimiz evet, Avrupa’nın yüzüne vuracağımız bir Osmanlı tokadı olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 262 öğrenciye törenle bisikletleri teslim edildi.