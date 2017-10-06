27 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan 27 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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11 FİRARİ
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 04 Ekim tarihinde 23 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 11 askeri personelin yakalama çalışmaları devam ediliyor.
Kerim YAVUZ
Muvazzaf asker, araştırma görevlisi... Kocaeli merkezli büyük FETÖ operasyonu!
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Etiketler : muvazzaf astsubay, FETÖ, Körfez, Kocaeli
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