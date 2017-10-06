27 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı

11 FİRARİ

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 04 Ekim tarihinde 23 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 11 askeri personelin yakalama çalışmaları devam ediliyor.

Kerim YAVUZ

Muvazzaf asker, araştırma görevlisi... Kocaeli merkezli büyük FETÖ operasyonu!