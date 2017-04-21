27 yıldır ilmek ilmek işliyor

Kocaeli'de, 27 yıldır Hereke halısı dokuyan Sabiha Mantaroğlu, hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de mesleğin unutulmaması için yeni ustalar yetiştiriyor

İzmit Belediyesince Hereke halıcılığındaki usta sıkıntısını gidermek amacıyla açılan kursa katılan kadınlara eğitim veren Sabiha Mantaroğlu (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca tanınan bir ürün olan Hereke halısını dokumayı bir akrabasının yanında öğrendiğini belirtti.

Haftanın 5 günü kursta eğitim verdiğini, yaz mevsiminde de kursa devam ettiklerini aktaran Mantaroğlu, unutulmaya yüz tutmuş bir meslek dalında yeni ustalar yetiştirilmesine katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Aslen Çanakkaleli olduğunu kaydeden Mantaroğlu, Hereke'ye yerleştiğini ve 27 yıldır Hereke halısı dokuduğunu anlattı.

Mantaroğlu, şunları söyledi:

"15 gün çalıştım akrabamızın yanında, sonra evime tezgahı getirdim. Bu sanatla uğraşıp, evini yapan çok arkadaşımız vardı. Hep Hereke halısı dokuyarak bu zamanlara geldi. Eskiden halının maddi olarak çok katkısı oluyordu. Yine oluyor ama çok çalışırsan. Eskiden evde Hereke halısını dokuyup, satıyorduk. Şimdi bu imkan kalmadı. Bu işle uğraşan bir firma kaldı. Evde yapan da yok."

Mantaroğlu, sağlığı el verdiği sürece çalıştığını belirterek, "Çocuklarım da küçüktü, dışarıda da çalışamayacağım için Hereke halısını dokumayı öğrendim. Yıllarca evimde çalıştım. Evime, eşime senelerce katkıda bulundum. İlk halım biraz bozuk oldu ama zamanla düzeldi. Her halımı kendim çözüyordum. Evde çocuklar, eşim de bana yardım ediyordu." ifadelerini kullandı.

Birkaç sene evde çalıştığını söyleyen Mantaroğlu, usta olduktan sonra İzmit Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim vermeye başladığını anlattı.

Mantaroğlu, çok emek isteyen bir iş yaptıklarını vurgulayarak, "Şimdi Belediye Başkanımız Nevzat Doğan bunun için uğraşıyor, Hereke halısının üretiminin canlandırılması için uğraşıyorlar. Halıcılık çalışırsan oluyor, çalışmazsan olmaz çünkü kaç sıra yaparsan onun ücretini alıyorsun. Kursa 4 kişiyle başladık, şu anda 12 kişiyiz. Kursa katılanlar, kaç sıra yaptılarsa onun ücretini de alıyorlar. Eskiden desenleri kendimiz çiziyorduk, bu kadar detaylı değildi desenler. Şu anda daha güzel." ifadesini kullandı.

"Bazı halıların dokuması 1 yıl sürüyor"

Mantaroğlu, Hereke halısının çok özel bir ürün olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özelliği ince olması, kesimi, dokuması, düzgün olması. Bazı halıların dokuması 1 yıl sürüyor, bazılarının 1 ay sürüyor. İşlemene bağlı, her gün ayırdığın vakte bağlı. Bazısı hızlı düğüm atar, bazısı yavaş düğüm atar. Kolay bir iş değil. Düğüm düğüm uğraşıyorum. Hereke halısını yapması çok zor. Kadınların kursa ilgisi var. Notunu iyi verirsem alıyorlar belgeyi ama iyi not almazlarsa tekrar geliyorlar. Bir kursiyerimizin var, 2 senedir çalışıyor. Daha kesimi yapamıyor. Şu kesim çok önemli. Girinti, çıkıntı olunca olmuyor. Düz kesilmesi gerekiyor. Hereke halısı 4 kişiyle zor çözülüyor. 4 kişiyle tezgahı düzlüyorsun."

Kurslar sayesinde yeni ustalar yetiştiğini dile getiren Mantaroğlu, "Kadınların boş zamanlarını değerlendirmeleri için kurslara gelmesini bekliyoruz, meslek sahibi olsunlar, Hereke halımızın üretimi artsın... Yeni ustalar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ev hanımlarını kursumuza bekliyoruz, gelsinler evlerine maddi destekte bulunsunlar. İyi bir meslek, evde de yapılabilecek bir meslek." diye konuştu.