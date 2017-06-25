27’nci Kent Bayramlaşması'na hepimiz davetliyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılından bu yana her Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda düzenlediği, geleneksel hale getirilen Kent Bayramlaşması, bugün 27’nci kez tekrarlanıyor.

SAAT 14.00’DE Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği 27’inci Kent Bayramlaşması, bugün saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanındaki alanda başlayacak. CHP örgütü bugün bayramlaşmaya katılmıyor. Bakan, Vali, Başkan ve AK Partili milletvekillerinin tamamı bayramlaşmaya gelecek. Bütün vatandaşlar da davetli. Bakan, Vali, Siyasi partiler, belediyeler, STK'lar... İşte Kocaeli'de 1.gün bayramlaşma programı

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