“28 Haziran Stadı”

Yakında açılacak Alikahya’daki stadyuma verilecek ismin ne olması gerektiğine dair önerilere köşemde yer veriyorum. Önceki gün öğleden sonra Kartepe Belediyesi meclis üyesi, Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü sevgili Faruk Sarman aradı, aklından geçen öneriyi paylaşmak istediğini söyledi.

Nedir diye merakla sorduğumda, “28 Haziran Stadyumu” dedi. 28 Haziran malum İzmit’in kurtuluşu. Aslında ilk aklımıza gelen isimlerden biri olmalıydı ama nedense unutmuş, atlamışız. Sevgili Faruk Sarman hatırlatmış oldu. Valimiz şehre hitap eden özel bir isim olacak dediğine göre, stadyumun adı için kurtuluş günü düşünülebilir, güçlü bir aday olabilir. Kamuoyundan bu isme ciddi bir destek gelecektir inancındayım.

Bunun dışında Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan ismini önerenler de var. Başkanlık döneminde yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiş, takdir edilmiş bir isim Leyla Atakan. Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkası olması da önemli bir faktör. Adaylar arasında yer alması gerekir düşüncesindeyim.

Toplantının verimli geçtiği ortada!

Bu fotoğrafı Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan facabook sayfasından paylaşmış. Altına da şunları yazmış:

“Bugün Gebze Gençlik Merkezimizde İlçe Spor Müdürümüz Gökhan Yavaşer ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar başkanlığında Şube Müdürleri, 12 ilçemizin müdürleri ve Gençlik Merkezi Müdürlerinin katılımı ile 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılında yapacağımız çalışmaların planlaması verimli geçti. Kıymetli Müdürlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Donanımlı bir gençlik için bilinç tazeledi”

Aslında toplantıyla ilgili bilgilendirme yapılırken bilinç tazelendi, verimli geçti gibi geçti gibi cümleler kullanılmasına hiç gerek yoktu. Paylaşılan bu fotoğraf toplantının ne kadar verimli geçtiğini, bilinçlerin ne kadar tazelendiğini çok net bir şekilde anlatıyor! Öyle değil mi?

Eratay’a hakkını helal etmeyeni öğrendim

Perşembe günkü köşemde, “Faruk Eratay Hocayı çok üzmüşler” başlıklı yazımda, Gölcükspor’un emektar masörü Necmi Zafer’in cenaze töreninde yaşanan hoş olmayan bir olaydan söz etmiştim. Yazımla ilgili Gölcükspor’un unutulmaz futbolcularından sevgili Kemal Akkaya aradı. Kemal, cenaze töreninde Faruk Eratay’a, hakkını helal etmiyorum diye bağıran ismin Taka Selahattin olarak bilinen Selahattin Yıldırım olduğunu söyledi. Kim bu Selahattin Yıldırım, olayın detayı nedir diye sorduğumda sevgili Kemal şunları söyledi:

FANATİK DUMLUPINAR TARAFTARI

“Sebahattin Ağabey geçmişte fanatik bir Dumlupınarspor taraftarıydı. 1980’li yılların başlarındaki bir sezon Dumlupınar ile Kağıtspor şampiyonluk için çekişiyormuş. Dumlupınar şampiyonluğu son maçta averajla kaybetmiş. Kağıtspor son maçında Yılmazspor’u 10-0 yenerek şampiyon olmuş ve bu maçı da Faruk Eratay yönetmiş. O zaman çok konuşulmuş, tartışılmıştı bu olay. Selahattin Ağabey şampiyonluğu kaçırmalarının sorumlusu olarak Faruk Eratay’ı görmüş, bu yüzden cenazede hakkımı helal etmiyorum diye bağırmış”

SÖYLENTİNİN ÇIKMASI DOĞAL

35 yıl öncesinden bir olay. Averajla şampiyonluk kaybedilince ve son maçta 10-0’lik bir sonuç ortaya çıkınca bu tür söylentilerin olması gayet doğaldır. G.Saray’ın Ankaragücü’nü 8-0 yendiği maç gibi. Bu tür sonuçlarda genelde takımlar, futbolcular suçlanır, Selahattin Bey nedense faturayı hakeme çıkarmış. Enteresan. Önceki yazımda altını çizdiğim gibi Faruk Eratay’ın şaibeli bir işe karışacağına ihtimal vermiyorum. Kağıtspor için de bir şey diyemem. Bildiğim kadarıyla o yıllar Kağıtspor çok güçlüydü, Yılmazspor ise tam tersine zayıf.

SPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR

Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında illa şaibeli bir durumun aranması da gerekmez. Zaten varsa bir alavere dalavere öbür tarafta kişilerin karşısına çıkacaktır. Konuyu daha fazla unutmaya gerek yok. Bu arada sevgili Kemal, Necmi Ağabeyin cenazesine spor adamlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Engin Korukır Hocam Antalya’dan kalkıp geldi. Birçok Başkan, teknik direktör, kulüp yöneticisi son yolculuğunda Necmi abimizi yalnız bırakmadı. Spor camiası vefasını gösterdi. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Sancaktepe takılır mı?

Kocaelispor’un zirve yarışı yaptığı grupta ikinci yarı bugün Erzincan ve İstanbul’daki iki maçla başlayacak. Üst sıraları yakından ilgilendirdiği için kulaklarımız Erzincan-Altay ve Sancaktepe-Kızılcabölük maçlarında olacak. Öncelikli beklentimiz lider Sancaktepe’nin takılması. Kızılcabölük ilk yarının son haftalarında dikkat çeken bir çıkış yakalamıştı. Bugün lidere çelme takarsa sürpriz olmaz. Erzincan’daki maçla ilgili beklentimiz, ya da isteğimiz iki takımın da 2’şer puan kaybedeceği beraberlik ihtimali. Bakalım maçlardan nasıl sonuçlar çıkacak. Umduğumuz gibi, gönlümüzden geçtiği gibi olur inşallah.