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28 Haziran’ın yeni binası, Eylül’de hazır

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28 Haziran’ın yeni binası, Eylül’de hazır
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 yılı bütçesi ile projelendirilen İzmit Kadıköy Mahallesi’ndeki 28 Haziran Ortaokulu inşaatı Eylül ayında bitmiş ve teslim edilmiş olacak.

Kaba inşaatı tamamlanan dış ve iç cephe sıvaları, elektrik, su doğalgaz tesisatları çekilen, pencereleri takılan okul inşaatında % 75 seviyesine ulaşıldı.

9 AY SÜRE UZATIMI YAPILDI

Yamaçlı inşaat firmasının üslendiği 28 Haziran Ortaokulu inşaatında bodrum-zemin ve çatı olmak üzere üç katlı olarak inşa edilen Projede okul 24 derslik, konferans salonu, Jimnastik salonu, modern bir kantin, toplantı odaları ve konferans salonu bulunuyor. 2016 yılının mayıs ayında başlayan inşaatın 2017 şubat ayında tamamlanması gerekiyordu. Ancak iklim şartlarının ağır geçmesi nedeniyle ve okulun alt kısımda çıkan kaynak suyun ıslahı sebebiyle 9 ay inşaatta süre uzatımı verilmişti. Büyük bir hızla devam eden proje 3. 954.000 TL’ye mal olacak. Yen bina tamamlandığında, mevcut okul binasının eskiyen B bloku yıkılacak

Şennur YILDIZ

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