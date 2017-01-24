3 Bant Bilardo’da Kocaeli şampiyonu Barış Taşdemir oldu

Bilardo İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 3 Bant il birinciliği Pazar günkü finalle sonuçlandı.

Bu yıl Gölcük’te Reis Bilardo Salonu’nda yapılan turnuva 10 gün sürdü. Cumartesi günü final grubuna yükselme maçında Deniz Tilki, favorilerden Kubilay Şahin’i yenerek hem sürpriz yaptı, hem de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nın rövanşını aldı.

Yarı finalde Deniz Tilki, Hasan Reis’e 40-31 mağlup olmaktan kurtulamadı. Barış Taşdemir, Serdar Altunkal’a 40-28 üstünlük sağlayarak finale adını yazdıran diğer isim oldu. Final maçı çekişmeli geçti. Barış Taşdemir, Hasan Reis’i 40-27 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçların ardından ilk 4’e girenlere kupa ve ödülleri verildi. 3 bant il birinciliğinin ikincisi eylül ayında yapılacak.



