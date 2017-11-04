3 boyutlu böbrek nakli ameliyatları yapılacak

İl sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Yahya Kaptan’daki Ramada Plaza İzmit Otel’de gerçekleştirilen sempozyumda en önemli açıklama Kamu Hastaneler birliği Genel Sekreteri Op.Dr.Şenol Ergüney’den geldi. Ergüney, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tıbbi cihazlarla birlikte 3 boyutlu böbrek nakli ameliyatlarının yapılacağını açıkladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı sempozyumu İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Mürsel Durmaz, Kocaeli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’in de aralarında bulunduğu hastane yöneticileri, doktor ve sağlık çalışanları takip etti.

“YETERLİ ORANI YAKALAYAMADIK”

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. Şenol Ergüney, organ naklini yeterli oranda yakalayamadıklarını belirtti, “Her şeyden önce buna gönlümüzü vermemiz gerekiyor. Yoğun bakım ve acil servislerimiz, serum ve ilaçların organ naklinin gerçekleştirilmesi sürecinde gerçekten çok önemli. Bu sebeple biz yöneticilere düşen en önemli görevde acil servislerin ve yoğun bakımların çok donanımlı hale getirilip buralarda çok iyi elemanlar yetiştirip kahramanlar çıkartmak. Geçtiğimiz Nisan ayında böbrek nakli bölümünü Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde açtık. İstanbul ve Ankara arasındaki tek merkez biziz. Buradan ilk kez açıklıyorum, Ameliyathanelerimize yeni cihazlar getirdik ve bundan sonraki böbrek naklinde de 3 boyutlu cihazlar ile ameliyatlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca yeni cihazlarımızda yakın zamanda kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu sempozyumun çok yararlı ve farkındalık yaratacağına inanıyorum” dedi.

DURMAZ: “TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMELİYİZ”

İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz; dünyada candan canlıya organ naklinde birinci sırada olduklarını dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemizde en fazla nakil bekleyenlerin başında böbrek hastaları yer almakta. Organ naklinin önemini, farkındalığını topluma doğru şekilde aktarmak durumundayız. Kocaeli, sağlıkta yıldızı parlayan bir kent. Bugüne kadar sağlık alanında önemli yatırımlar aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz, sempozyumun amacına ulaşmasını diliyorum” dedi.

AKSOY: “SAĞLIKTA KOCAELİ ÖNEMLİ BİR YERDE”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da konuşmasında organ naklinin uzman kişilerce halka doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini hatırlattı. Vali Aksoy, “Herkesin bir gün organ nakline ihtiyaç duyabileceğine aktarmak zorundayız. Kadın sağlığı eğitimi projesi kapsamında 652 bin kadına ulaşırken programımıza, organ nakli konusunda da bilgilendirme vermeye kadar verdik. Temel amacımız organ bağışının bir dönem ihtiyaç duyulacağını, nasıl alınması ve aktarılması gerektiğini halka aktarmak durumundayız. Sağlık hepimizin için önemli. Sağlık bu kentte iyi yerlerde yürüyor. Ancak bunu daha da iyi yerlere taşımalıyız. Farkındalık yaratıp bunu bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu.

25 BİN KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

İstanbul Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. İhsan Özdemir, sempozyumda önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye genelinde tüm organlar dahil olmak üzere, nakil bekleyen hasta sayısının 25 bin olduğunu belirten Dr.Özdemir, şunları aktardı:

“En fazla organ nakli bekleyen de 21 bin ile böbrek. İkinci sırada 2 bin kişi ile karaciğer bekleyenler geliyor. Yine ülkemizde ortalama her yıl 1500 kişi böbrek, yaklaşık 300 kişide karaciğer nakli gerçekleştirilemediği için hayatını kaybediyor. Türkiye’ de yıllık 3 bin civarında nakil gerçekleştiriyoruz, ancak bunun sadece yüzde 15’i kadavradan yapılıyor. Yüzde 85’i de canlı nakil (yakını) olarak gerçekleştiriliyor. Yine ülkemizdeki en büyük sıkıntı, yeterli sayıda beyin ölümü tespiti yapılamıyor olması. İkincisi de beyin ölümü tanısı konulduktan sonra, kişinin anne ve babası organ bağışında bulunmak istiyor, ancak devreye diğer akrabalar girince vazgeçiyorlar. Bugün İran’da beyin ölümü gerçekleşen herkes organ bağışı donörü olmakta, en gelişmiş ülkelerden biri olan İspanya’da ise diyalizde hiç böbrek hastası bulunmuyor. Ancak ülkemizde diyalizde 65 bin hastamız var”

HEKİMLER ORGAN NAKLİ SÜRECİNİ ANLATTI

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Yandan Eğitim Kliniği Program Sorumlusu Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Canan Balcı’nın açılış konuşması sonrası, uzmanların katıldığı oturumda Organ nakli sürecinde, “Beyin ölümü süreci tanısı, Donör bakımı, Beyin ölümü tanısı ve bağışı süreci nasıl olur, Etik sorunlar ve hukuki süreç, ilimizde organ bağışı konularında neler tapıldı, sorunlar ve sonuçları, Transplantasyon süreci, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” değerlendirildi.

Şennur Yıldız

