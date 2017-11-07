3 dakikada 90 kelime yazamayan...

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan zabıt katiplerinin 3 dakika içinde 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılması kararlaştırılmıştı. Bu konudaki yazı, 26 Eylül’de tüm birimlere gönderilmiş, klavye sınavının da 15 gün içinde tamamlanması istenmişti.

Bakanlık, daha sonra yeni biz yazı gönderdi, 3 dakikada 90 kelime yazamayanların hizmet içi eğitime alınacağını duyurdu. Bu program sonunda adaylar, yeniden klavye sınavına alınacak.