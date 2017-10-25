3 dakikada büfeyi soyan zanlıya tutuklama

Olay, Derince 60 Evler mevkiinde meydana geldi. 05.00 sularında büfenin önüne gelen kar maskeli 2 hırsız iş yerinin asma kilitlerini sökerek içeri girdi. İş yeri içinde bulunan güvenlik kameralarına aldırış bile etmeyen hırsızlar yaklaşık 3 dakika içerisinde yanlarında getirdikleri poşetlere sigara ve paraları doldurdular. İş yerinin kasasında bulunan paraları da alan hırsızlar kısa sürede büfeyi terk etti.

İZMİT'TE YAKALANDI

Konu ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri 3 şüphelinin olaydan önce bir araç kiralayıp kullanılmayan bir otomobilin plakasını kiralık araca taktıkları ve hırsızlığı böyle gerçekleştirdikleri öğrenildi. Soruşturmaya genişleten emniyet ekipleri şüphelilerden O.S’yi (27) İzmit’te yakaladı. Şüphelinin yakalandığı sırada yanında büfeden çaldığı 10 paket sigara ve eldiven olduğu iddia edilirken emniyette işlemleri tamamlanan O.S. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer 2 şüpheli O.Ç ve B.M’nin arama çalışmalarına devam ediliyor.

TUTUKLANDI

Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ