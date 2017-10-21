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  3. 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında

3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında

Derince ilçesinde güvenlik kamerası bulunan bir büfeye giren hırsızlar 3 dakikada sigaraları ve kasadaki paraları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

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