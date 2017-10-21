3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında! İşte o görüntüler

Olay, Derince 60 Evler mevkiinde meydana geldi. 05.00 sularında büfenin önüne gelen kar maskeli 2 hırsız iş yerinin asma kilitlerini sökerek içeri girdi. İş yeri içinde bulunan güvenlik kameralarına aldırış bile etmeyen hırsızlar yaklaşık 3 dakika içerisinde yanlarında getirdikleri poşetlere sigara ve paraları doldurdular. İş yerinin kasasında bulunan paraları da alan hırsızlar kısa sürede büfeyi terk etti. Sabah saatlerinde büfeye gelen işletmeci büfede hırsızlık olduğunu anlayınca emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri hırsızlık hakkında inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar maskesi ve eldiven takan iki kişinin büfeye girmesi, daha sonra reyondaki sigaralar ile kasadaki paraları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurduktan sonra kaçması yer alıyor.

Kerim YAVUZ