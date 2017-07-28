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3 defa soyuldu, hırsıza bu mektubu yazdı

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3 defa soyuldu, hırsıza bu mektubu yazdı
Antalya’da 87 yaşındaki Şükriye Altındağ, 15 günde 3 kez evine giren ve kirası olan 200 lira, bozuk para ve 2 teneke sıvı yağını çalan hırsıza mektupla seslendi. Altındağ, kapısına astığı mektupta, "Üzme beni daha fazla ömrümün şu son günlerinde" dedi.

Antalya’nın en eski mahallerinden biri olan Balbey Mahallesi’nde yaşayan Şükriye Altındağ’ın başı hırsızlarla dertte. Geçen yıl hırsızların anneler gününde alınan boncuklu çantayı çaldığını belirten Altındağ, son 15 günde hırsızın 3 defa evine girmesinden yakındı. Hırsızların 2 hafta önce evine girdiğinde ev kirası olarak sakladığı 200 lirasını çaldığını anlatan Dalkılıç, geçen hafta da bozuk paralarının çalındığını kaydetti.

Önceki gün ise hırsızın iki teneke sıvı yağını çalmasının ardından Altındağ, soluğu Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu’nun yanında aldı.

"YİYECEKLERİ BİLE GÖTÜRMÜŞLER"

Muhtara tansiyonunu ölçtüren Şükriye Altındağ, destek istedi. Altındağ, Kapıyı ite kaka açmışlar. Kulaklarım ağır duyduğumdan fark etmedim. Yiyecekleri bile toplayıp götürmüşler. Hırsızın Allah belasını versin.

Üç günlük ömrümü bana zindan etti. Üç aydan üç aya 705 lira alıyorum, onu da kirama yatırıyorum. Yardımlarla geçinme savaşı veriyorum. Hırsız aldıklarını getirsin, sevineyim" dedi.

MEKTUBU KAPISINA ASTI

Muhtarla birlikte hırsıza mektup yazan ve bunu evinin kapısına asan Altındağ, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Hırsız aklını başına al. Ben 90 yaşında yaşlı bir kadınım. Bu evime üçüncü girişin. Kuldan utanmıyorsan Allah’tan kork ve utan. Benim evimde 3- 5 lira ekmek parası ya vardır ya yoktur. Üzme beni daha fazla ömrümün şu son günlerinde."

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