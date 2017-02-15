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3 gencin ölümüne 5 yıl hapis ve tahliye

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3 gencin ölümüne 5 yıl hapis ve tahliye
28 Eylül'de Kartepe'de 3 gencin öldüğü kazanın davası sonuçlandı. Mahkeme Berat Şahin’ e 5 yıl hapis verip, yattığı süre göz önüne alınıp tahliyesine karar verdi.

28 Eylül 2016 tarihinde Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana gelmişti.  Alınan bilgi ve iddiaya göre, Sakarya istikametinde seyreden Berat Şahin (20) idaresindeki 41 NT 796 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjün üzerinden karşı şeride geçti. Bu sırada İzmit yönüne ilerlemekte olan İrfan Topal idaresindeki 18 AR 478 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç yola savrulurken, çarpışmaya rağmen duramayan otomobil yol kenarında park halinde olan 61 K 1844 plakalı TIR’ın dorsesine çarparak durabilmişti.

3 GENÇ ÖLDÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 18 AR 478 plakalı aracın sürücüsü İrfan Topal ile 41 NT 796 plakalı aracın içerisindeki Berat Şahin ve Oğuzhan Olgun’u (20) hemen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırmıştı. 41 NT 796 plakalı aracın içerisinde bulunan Ünal Başyiğit (20) ve Muhammet Duran (20) isimli şahıslar ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuzhan Olgun ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından aracın sürücüsü Berat Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

5 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kazanın üçüncü celsesinde  mahkeme heyeti, taksirle birden fazla ölüme sebebiyet vermekten dolayı Berat Şahin’ e 5 yıl hapis cezası verdi. Şahin’in yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Kartepe'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

 

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Oğuzhan Olgun

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Muhammet Duran

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Ünal Başyiğit

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