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3 günde 1786 başvuru

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3 günde 1786 başvuru
Bu yıl Hac ziyareti yapmak isteyenler için ön kayıt dönemi 28 Aralık’ta başladı. 2016 yılının son üç gününde ilimizde 1786 hacı adayının ön kayıt yaptırdığı öğrenildi.

SON GÜN 6 OCAK

Bu dönem ilk kez hac için ön kayıt yaptıracakların başvuruları 6 Ocak günü akşamına kadar müftülüklerde devam edecek. Ön kayıt yaptırmak isteyenlerin 20 TL ön kayıt harcı yatırmaları gerekiyor. Ön kayıt sırasında hacı adayları “Oda tercihli hac konaklama” veya  “Otel konaklama”  türlerinden biri için tercih yapmaları da isteniyor.

KAYIT YENİLEME 9-31 OCAK’TA 

Önceki yıllarda Hac için başvuran, ancak kurada isimleri çıkmadığı için gidemeyenlerin de 9-31 Ocak tarihleri arasında kayıt yenilemeleri gerekiyor. Önceki yıllarda Müftülük’lerde kaydı bulunanların kayıtları otomatik yenileniyordu. Bu yıl eskiden kayıt yaptıranların, kayıtlarını yenilemesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Hac kuraları 23 Şubat’ta çekilecek. Kesin kayıt hakkı kazananlar 28 Şubat-10 Mart tarihleri arasında kesin kayıt için başvuracak.

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