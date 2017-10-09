3 günde doldu taştı

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 6 Ekim'de başlayan tanıtım günlerinde, Gaziantep'e özgü baklava, kebap, kuruyemiş, salça gibi ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

Stantları ziyaret eden vatandaşlar, Gaziantep'in lezzetlerini tatma ve satın alma imkanı buluyor.

Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de Gaziantep kültürünü tanıtmak için 3 aydır yerel yönetimlerle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Gaziantep'in yöresel ürünlerinin kalitesinin tartışılmaz olduğunu anlatan Özaygut, "Gaziantep ürünleri dünya literatürünün içerisinde. Bu organizasyon, bu ürünleri bilmeyen, tanımak isteyenlere, bu kültürü tanıtmak anlamında çıkmış olduğumuz bir yol. Ziyaretçilerimiz ne alacaklarını biliyor, evinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ürünleri de tercih ediyor. Ciddi bir talep var, son 3 günde 50 bine yakın ziyaretçi geldi." dedi.

Özaygut, kültürlerin kaynaşması adına bu tür organizasyonları desteklerdiklerini belirterek, çok farklı etkinliğin tanıtım günlerinde yapılacağını söyledi.

Gaziantep Tanıtım Günleri, 15 Ekim'de sona erecek.