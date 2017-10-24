3 ildeki PKK operasyonunda 3 tutuklama

Kars Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik 12 Ekim'de Kars, Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden adliyeye sevk edilen 10'u cumhuriyet savcısınca sorgulandı.

Bu kişilerden 6'sı savcılıkça tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 4'ü savcılıktan salıverildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan 6 kişiden ise 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltında alınan 15 kişinin de jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.