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3. kez aynı yerde intihar girişimi

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3. kez aynı yerde intihar girişimi
Daha önce 2 kez Yeni Valilik binasının yakınındaki Necmettin Erbakan Köprüsü'nün başında bulunan AVM'ye ait reklam tabelasına çıkan bir şahıs bugün yine aynı yerde intihar girişiminde bulundu.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında İzmit Necmettin Erbakan Köprüsü'nün yakınında meydana geldi. 15 Mart 2016 ve 28 Ocak tarihlerinde AVM'nin reklam tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Işık C. (29) bugün borcu olduğu gerekçesiyle yine aynı yerden atlamak istedi. Polis ekiplerinin şahsı ikna etme çabası sürüyor.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ÇIKTI

Işık C. eşinden boşandığı ve uzun süredir de işsiz olduğu gerekçesiyle 1 yıl önce ve geçtiğimiz 28 Ocak'ta yine aynı yerde intihara kalkışmıştı. Sadece bir işinin olmasını isteyen Işık C. iki saate yakın bir sürede ikna edilerek indirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

 

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