3 metredekini görmüyor, arkası dönükken görüyor! 

Osmaniye maçının son anlarındaki penaltı pozisyonunun fotoğraflarını yayınlayıp BUZ GİBİ GOL manşetini atmıştık. Pozisyonla ilgili Kocaeli TV’nin görüntülerini de defalarca izledim. Hatta dün sosyal medyadan görüntüyü paylaştım ve “Penaltı mı, değil mi ?” diye sordum. Kimsenin en küçük bir tereddüdü yok. Çift dalıyor, yüzde milyon penaltı, adamın gelişi bile penaltı gibi yorumlar yapılmış. Ancak penaltı pozisyonuna takılıp asıl önemli bir detayı kaçırmayalım. Hakem kardeşimizin nasıl bir eyyam yaptığını çok net gösteren bir pozisyon var. İzlediğinizde inanıyorum yok artık, bunu da gördük diyeceksiniz.

ARKASI DÖNÜKKEN FAULÜ GÖRÜYOR

Hakem o pozisyonda devam deyip arkasını dönüp orta sahaya doğru ilerliyor. Tabi o bu sırada oyun sürüyor. Ceza alanı çizgisinin hemen dışında Ali Keten rakibine doğru ayağını uzatıyor, Osmaniyeli futbolcu yerde kalıyor. Hakemin pozisyona arkası dönük. Faulü görmesi, o kısa süreçte yardımcılarından uyarı alması gibi bir durum söz konusu değil. Ancak hakem geriye dönüp Osmaniyeli futbolcuyu yerde görünce cart diye faulü çalıyor. Tam o esnada da çektiğimiz şut kalecinin son andaki müdahalesiyle üstten kornere çıkıyor. Evet faul var gibi gözüküyor ama hakemin bunu görmesi mümkün değil. Devamındaki şutta belki de gol atabilirdik. Yani gol olsa bile hakem iptal edecekti. Hem de hiç görmediği bir pozisyonda.

GÖZDEN GEÇİRECEKLERDİR

Gözünün önündeki penaltıyı göremeyen hakem ne gariptir ki, arkası dönükken hiç göremediği bir pozisyonda faulü veriyor. Hadi penaltıya inanmadı vermedi diyelim, insan görmediği bir pozisyonda sırf yerde bir futbolcu var diye o takım lehine faul düdüğü çalabilir mi? O adamın kendini yere bilerek atıp atmadığını nasıl bilebilir de böyle bir yorum yapabilir. Hakem vermediği penaltıyla önemli bir hata yapıyor ama hemen sonrasında görmediği faulü vererek resmen çuvallıyor. İşin ilginç, düşündürücü yanı bu hakem için istikbal var deniyor. MHK özellikle arkası dönükken çaldığı faulü gördüğünde bu hakemle ilgili düşüncelerini gözden geçirecektir sanıyorum.

Benim umudum var

Profesyonel ligde galibiyetsiz bir hafta geçirdik. 2.lig temsilcimiz Kocaeli Birlik evinde Sancaktepe’den sonra Afyon’a da farklı kaybetti. Bakıyoruz deplasman maçlarında daha dirençli, puana yakın bir performansı var temsilcimizin. Ancak içerde hele erken de gol yediklerinde hemen havlu atıyorlar. İlk yarının ortasını geçtik. Birlikspor sondan ikinci sırada. Düşme hattının üzeriyle fark üç.

BAŞKAN İLE AYNI FİKİRDEYİM

Başkan Erhan Yılmaz’in “Bizden kötüleri de var” yorumuna katılıyorum. Mersin İ.Y düşecek ilk takım, o belli. Tuzla, Eyüp, Buca, Bodrum gibi takımlar da iç acıcı görüntü vermiyor. Birlikspor bu dört takımla çekişecek gibi gözüküyor. Ligde kalmak için ikisini geçmek gerekiyor. Kolay değil elbette ama çok zor da olmasa gerek. Birlikspor düşer mi, kalır mı bilemem ama bildiğim bir şey var ki sonuna kadar mücadele edecekler.

EŞİKTEN ATLARSA, KURTARDI

Tabi, önemli bir nokta var. Devre arası transfer tahtası açılabilirse, o zaman daha iddialı, daha umutlu konuşulabilir. Gerçi aman aman bir borç yok ama, kulübün şartları, ekonomisi de belli. Bugün için çok zor gözüküyor. Yarın ne getirir bilinmez. Başta Körfez Belediyesi ve ilçedeki sanayi kuruluşlarını mutlaka harekete geçirmek, yasağı kaldırmak için şimdiden kaynak arayışına girmek gerekir. Bu sezon çok önemli, kritik. İddiam şudur ki, bu takım ligde kalırsa eşikten atlamış olur, bir daha düşme sorunu yaşamaz.

Ziyaretlerin detayları

Bu haftalığına perşembe olan hafta tatilimi bir gün önceyi alıp, uzun yıllardır spor medyasında yer alan dostlarım Süleyman Duruk, Metin Tuncay, Ziya Ulaş ve Mustafa Salman ile birlikte TFF ve TSYD’ye ziyaretlerde bulunduk. İlk adresimiz Riva oldu ve MHK Başkan Vekili sevgili Bedri Dölkeleş ile buluştuk. Personel yemekhanesinde karnımızı doyurup, pastanede tatlılarımızı yedik Dölkeleş’in odasına geçerken koridorda Tayfur Havutçu ile karşılaştık. Malum Tayfur, Milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra hiç karşı karşıya gelmemiştik. 20 yılı aşkın süre olmuş. Hasretle kucaklaştık. Ayaküstü sohbetimizi ettik.

FOTOĞRAF YANILTABİLİR

Bedri Ağabeyin sohbeti tatlıdır, saatlerce konuşsun sıkılmadan dinlenir. Kocaelispor’un Osmaniye maçındaki tartışılan penaltı pozisyonundan konuya girdik. Malum pozisyonun fotoğraflarını yayınlayıp BUZ GİBİ GOL manşetini atmıştık. Bedri Ağabey yerel basını yakından takip eder. Ne diyorsunuz diye sorduğumuzda, “Maçı Kocaeli TV ekranından izledim. Penaltı pozisyonuyla ilgili çok net bir şey söyleyemem. Yayında tekrarı gösterilmedi. Kulüpten maçın görüntülerini talep ettik, dikkatle izleyip penaltı mı değil mi bakacağız. Şunu da belirtelim gazetede yayınladığınız fotoğraflara bakıp penaltı veya değil diyemeyiz. Fotoğraflar iki boyutludur, yanıltabilir” dedi.

DERBİ MAÇI KARARLARI

Bizim maçta Türkiye’nin gündemi derbideki hakem kararlarına geçtik. Bedri Ağabey çok önemli bir bakış açısı ortaya koydu, “Bir maçta hakemin doğru mu, hatalı mı karar verdiğini anlamak için eski hakemlerin, hakem hocalarının yorumlarına bakın. Eğer bir pozisyonla ilgili farklı görüş varsa, örneğin bazıları penaltı, bazıları değil diyorsa, o pozisyon gridir yani bu hakemin verdiği kararın doğru olduğu anlamına gelir. Çünkü farklı görüşler pozisyonla ilgili kararın hakemin takdirine kaldığını gösterir. Ki derbide tüm tartışılan penaltı pozisyonlarıyla ilgili farklı görüşler ortaya koyuldu. Demek ki, hakemin kararları doğruydu” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTA

Bedri Ağabey 24.dakikada Danayer’in Jannsen’e yaptığı hareketin cezasının sarı değil, kırmızı olduğunu söyledi. Malum Çakır’ın notunun kaç olduğuyla ilgili çeşitli rakamlar ortaya atıldı. 7.9 diyenler de oldu, 8,4’te. Gerçekte notu denir diye sorduğumuzda, rakam vermedi sadece, “Kötü değil, çok iyi de değil, ortası yani iyi” demekle yetindi. Neyse, sohbetimizde oradan oraya atladık. Bedri Ağabey, Mustafa Salman ile daha önce karşılaşmadığını söyleyince, Mustafa kendini tanıttı, ASKF yönetim kurulu üyesi olduğundan söz etti. Sevgili Bedri Dölkeleş, sırada çok önemli bir noktanın altını çizdi.

CÜNEYT ÇAKIR İZMİT’E GELİYOR

Bedri Ağabey, “İl Temsilcilerini kulüplerin seçmesi doğru bir yöntem değil. Bence doğru olan TFF’nin atama yapması. Ancak illa bir seçim olması gerekiyorsa o zaman sadece kulüpler değil, diğer taban birliklerine de oy hakkı verilmeli. Kulüplerin hakkı yüzde 40’ı geçmemeli” dedi. Kesinlikle aynı düşüncedeyim. Yıllardır yazıyorum, haykırıyorum zaten. Sohbetimizin sonlarına doğru aynı zamanda Türk Pirelli Fabrikası’nda danışman olarak görev yapan sevgili Metin Tuncay, fabrikanın geleneksel kalite haftası etkinliği için Bedri Ağabeye davette bulundu. Bir aksilik olmazsa MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sevgili Dölkeleş ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 6 veya 7 Kasım’da İzmit’e gelip Türk Pirelli fabrikasındaki etkinliğe katılacak.

TSYD GENEL MERKEZ ZİYARETİ

2 saati aşkın sohbetin ardından karşıya, 4’ncü Levent’teki TSYD Genel Merkezi’ne geçtik. TSYD organizasyon ve medya akreditasyon sorumlusu Birgül Pullukçu kısa bir süre önce yapılan tüzük tadilat kongresinde 30 yıllık hizmetinden ötürü onur üyesi olmuştu. Kutlama amaçlıydı bizim ziyaret. Pişmaniye paketlerini masasına bıraktık. Eşmeli Mustafa Salman da bir kasa ayva getirmiş. 1 saat kadar orada oturduk. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ile de görüşmeyi umut ediyorduk ancak başka bir yerdeymiş, bir dahaki sefere dedik. Dönüşte Mehmetçik Vakfı Tesisleri’nde mola verdik. Kayseri mutfağından enfes yemekleri yedik, Sevgili Yaşar Can’ın işlettiği Kafkas Cafe’de çaylarımızı yudumlarken, Levent Ulusay’ın ikramı kestane şekerini de anında götürdük!