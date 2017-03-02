3 metrelik kuyuya düştü

Derince ilçesinde 24 yaşındaki genç içi su dolu kuyuya düştü. Genci, sesleri duyarak kuyuya atlayan başka bir genç kurtardı.

GÖRÜR GÖRMEZ ATLADI

Olay, saat 18.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarlıspor Kulübü yanında bulunan ormanlık alana giren 24 yaşındaki Ersin Borlak, içi su dolu 3 metrelik kuyuyu fark etmedi. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Ersin B. kendisini kuyunun içinde buldu. Ersin Borlak'ın sesini yine ormanda bulunan başka bir genç duydu. Hemen kuyunun yanında koşan genç, içine atlayarak Ersin Borlak'ı kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ersin Borlak, 112 ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

‘Öldüğümü hissettim’

İçi su dolu kuyuya düştüğü için şoka giren Ersin Borlak, “Ne olduğunu anlamadım. Bir anda düştüm. Dünyam karardı. Öldüğümü hissettim. Bağırdım. Sesimi duyanlar olmuş. Hemen koşarak geldiler, beni kurtardılar” dedi.

Polis ekipleri, Ersin Borlak’ın düştüğü kuyuda inceleme yaptı.



