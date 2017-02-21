  • BIST 88.588
  • Altın 144,030
  • Dolar 3,6242
  • Euro 3,8372
  • Kocaeli 4 °C

3 milyon memur için bir dönem kapanıyor

»
3 milyon memur için bir dönem kapanıyor
Üç milyon memur için ömür boyu garantili iş dönemi kapanıyor, performans dönemi başlıyor. Bakan Müezzinoğlu, “Memurluk tapulu mal olmayacak” dedi

Hükümet, devlet memurluğunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde kamu kurumlarında garantili iş dönemi yerine 8 başlıkta beş yıllık karneye dayalı esnek bir yapı geliyor. Kamu personel reformu ile yöneticiler dâhil tüm memurlar için performans değerlendirmesi yapılacak.

Memura hem hizmet alan vatandaş hem de amirleri not verecek. Performans ölçümü iş bilgisi, kalitesi, iletişim, işbirliği, görev bilinci, iş alışkanlıkları, disiplin-kurallara uyma, gelişime açıklık ölçütleri ile yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda güvencenin "tapulu mal gibi olmasını" doğru bulmadığını belirterek, referandumdan sonra kamu personel reformunu yaşama geçirecekleri mesajını verdi.

SİSTEME FORMAT ATILACAK

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kamu çalışanı reformuna ilişkin çalıştayların sürdüğünü belirterek, "Kamuda bütüncül bir düzenleme yapabilirsek, taşeronları bunun içinde çözeceğiz. Kamu çalışanları zaten yamalı bohça gibi 657, sözleşmeliler, kısa süreli sözleşmeliler, mevsimlik işçiler, 4A, 4B, 4C. Bunlara statü koyacağız buna göre yeni bir format çıkacak. Düzenleme çalıştaylarda netleşecek. Güvenceli, sürdürülebilir, geliştirilebilir bir yapı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, 657 Sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal gibi olmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Memurun kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirdiği kıdemle, birikimle bunu ölçmek doğru değil. Bunda da ısrarla güvence diyorsak kamu da beklediği hizmeti alamaz. Mesleklere göre 5 yılda bir kendini çek edebilen bir sistem olmalı" dedi.

SİCİL DEĞİL PERFORMANS KRİTERİ

Yeni dönemde, kamu kurumlarının tamamında sicil değil performans kriterleri uygulanacak. Mevcut beş ayrı devlet personel rejimi tek bir yasa altında toplanırken, ödeme çeşitlerinin de yeniden tanımlanması öngörülüyor.

Kamuya uğramadan aylık alan müşavirlik kadroları yeniden gözden geçirilecek. 657 Sayılı Memur Yasası da çağın gereklerine uygun hale getirilirken, kamuda yaklaşık 50 çeşide ulaşan ödemelerin de dengeli hale getirilmesi planlanıyor. Temel ücret, hizmet farkı, ek ödenek, ders ücreti, vekâlet ücreti, performans gibi belli başlıklar halinde sıralanması hedefleniyor. Yine, performansı yüksek memurlara daha yüksek ücret verilecek.

Sabah

Bu haber toplam 155 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İŞKUR'dan çağrı: Kurumumuza bekliyoruz20 Şubat 2017 Pazartesi 15:15
  • İşsizlik hızla düşecek! FETÖ'den ihraç edilen 19 bin 175 kişi...20 Şubat 2017 Pazartesi 12:02
  • Sanayi Mahallesi'ne İSU’dan yatırım20 Şubat 2017 Pazartesi 11:21
  • Martta başlıyor! 500 bin kişiye iş müjdesi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:05
  • Kocaeli'de iş arayanlar bu habere dikkat20 Şubat 2017 Pazartesi 10:04
  • Gölcük esnafına kredi kolaylığı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
  • 60 bin memur alınacak18 Şubat 2017 Cumartesi 18:04
  • GTO Başkanı Çiler, TOBB heyeti ile Ürdün’e gitti18 Şubat 2017 Cumartesi 14:43
  • Et fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama18 Şubat 2017 Cumartesi 09:44
  • Merkez'in hamlesi doların ateşini düşürdü17 Şubat 2017 Cuma 23:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti