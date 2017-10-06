Teknik patron Fatih Kavlak, “Her şey yolunda gidiyor, takımından çok memnunum. Biz rakibe göre gardını alacak takım değiliz. Kendi işimize bakacağız ve inşallah 3 puan alıp döneceğiz” dedi.

“HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR”

Kocaelispor Teknik Direktörü Fatih Kavlak, önceki günkü antrenmanın ardından basına değerlendirmelerde bulundu. Kavlak, her şeyin yolunda gittiğini belirterek, “Takımı izleyerek gelmiştim ve her anlamda olumlu bir tablo vardı. Aydın maçının hafta içi ve deplasmanda olması nedeniyle bir yorgunluk oldu. Skorla birlikte geri çekilmek zorunda kalmıştık. İkinci maçta skora rağmen geri çekilmeyerek ve üstün bir performans gösterdik. Dışarıdan gördüğüm takım, içeriden de aynı sinyali verdi” dedi.

“TAKIMDAN ÇOK MEMNUNUM”

Kavlak sözlerinin devamında, “Tabi kafamda ufak tefek şeyler var, onları yerleştirmeye çalışıyorum. Zaten çok büyük değişikler gerektirecek bir takım görüntüsü yok, zamanı da değil zaten. Var olan takımla, oyun anlayışla, kendim de katacağım birkaç şeyle ilerlemeye çalışıyoruz. İlk geldiğimde de memnundum. Her şey düzgün, olması gerektiği gibi. İleride ekstra şeyler olacaktır, tesis gibi ama şuanda her şeyden, takımdan çok memnunum” dedi.

“GARDINI ALACAK TAKIM DEĞİLİZ”

Son olarak pazar günkü Tarsus İ.Y maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Kavlak, “Üstümüzde olan bir takım. Son maç evlerinde kaybettiler. Bize karşı daha hırslı mı yoksa yıkılmış mı olacaklar, bunu sahada göreceğiz. Rakibe odaklanmadan kendi işimize bakmaya çalışıyoruz. Rakibe göre gardını alacak bir takım değiliz. Rakibe saygı duyarak tüm gücümüzü ortaya koyacağız, inşallah 3 puanla döneceğiz”dedi.

