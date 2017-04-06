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3 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında kan donduran ifadeler

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3 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında kan donduran ifadeler
Çayırova'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili davanın 4. duruşması Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Olay, Çayırova'da geçtiğimiz aylarda merdivenden düştüğü iddiasıyla 3 yaşındaki A.C.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve 11 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki A.C.K. adlı erkek çocuğunun ölümündeki gerçek, Adli Tıp raporu ile ortaya çıkmış ve rapora göre, merdivenden düşme iddiasıyla hayatını kaybeden A.C.K.'nın cinsel istismara maruz kaldığı ve hırpalanmak ya da sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayın ardından Gebze Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Gülüzar Kır, İbrahim Yaralı, Kocaeli Baro Başkanlığı, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatları katıldı.

"Tiner çektir"

Davanın 3. duruşmasında dinlenilmesine karar verilen Tanık Şerif Karabulut, “Ben tarafları tanırım. Sanık İbrahim önceden tanırım. Mahallede bakkalı tanırım. Kadın sonradan geldi. Kadın ve çocuğu 20-25 gündür tanırdım. Oradaki tüm esnaf beni tanır. Ben hep orada takılıyordum. Ölen çocuk sevimli bir çocuktu. Annesi arada çocuğu bana verirdi. Bende çocuğu parka götürürdüm. Bu park dükkandan görülen bir yerdir. Oradaki kızlar çocukla oynardı. Benim çocukla ilgilendiğim dönemde çocuğun kafasında yanık gibi bir leke hatırlıyorum. Ama yeni yara değildi. Sanık İbrahim bir keresinde bana ölen çocuğu kast ederek buna da tiner çektir dediğini hatırlıyorum. O dönem ben tiner kullanıyordum. Ben çocuğun merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Sanık Gülüzar bana çocuğun merdivenlerden düştüğünü söylemişti. Ben Gülüzar ile hastaneye gittim. Bu olaydan 15 gün sonra ben olayı mahalleden çocuğa tecavüz edildi diye öğrendim. Ancak benim bu konuda gördüğüm tanıklığım yok” dedi.
Daha sonra söz alan sanık Gülüzar Kır, “Önceki beyanlarımı tekrarlarım, tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

"TEK SUÇLU ANNESİ"

Sanık İbrahim Yaralı, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Çocuğa olanları tanık Şerif ve annesi yapmıştır. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı.

Tanık ve sanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmada Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna yazılan yazının beklenilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi. Duruşma 1 Haziran 2017 tarihine ertelendi.

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