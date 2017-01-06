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3 yeni KHK yayımlandı, çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi

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3 yeni KHK yayımlandı, çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi
679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kamudan 2853 kişinin görevine son verildi.

Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı. Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.

Danıştay: 8 kişi ihraç edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü: 2687 personel ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı: 838 kişinin ilişiği kesildi.

Diyanet: 135 personel ihraç edildi.

Deniz Kuvvetleri: 149 asker görevden alındı.

649 akademisyenin görevine son verildi.

Yeni KHK ile birlikte, 

- Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

- İlkokul mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek.

- Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.

- 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

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