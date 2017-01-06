3 yeni KHK yayımlandı, çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi

Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı. Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.
Danıştay: 8 kişi ihraç edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü: 2687 personel ihraç edildi.
Sağlık Bakanlığı: 838 kişinin ilişiği kesildi.
Diyanet: 135 personel ihraç edildi.
Deniz Kuvvetleri: 149 asker görevden alındı.
649 akademisyenin görevine son verildi.
Yeni KHK ile birlikte,
- Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.
- İlkokul mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek.
- Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.
- 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.
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