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3 yıl zaman var çok acele etmeyin

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3 yıl zaman var çok acele etmeyin

Halkın, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni, bütün kimlik bilgilerini “chip”te toplayan kimlik kartlarından bir an önce almak için Nüfus Müdürlükleri’ne yığılması, hem dairelerde izdihama neden oluyor, hem başvuran vatandaşlar için sıkıntı yaratıyor.

İZMİT’TEKİ SİSTEM ÇÖKTÜ

İlimizde ilçe nüfus müdürlükleri, cumartesi pazar günleri ve hafta içi günlerde de saat 19.00’a kadar fazla mesai yapıyor. Buna rağmen yeni kimlik kartını bir an önce almak isteyen vatandaşların talebi yüzünden işler aksıyor. Bugün İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü yine tıklım tıklım doluydu. İzdiham yaşanırken, bir de bilgisayar sistemi çökünce, herkes ortada kaldı.

YGS'YE GİRECEKLER DİKKAT

Öte yandan; 12 Mart 2017 Pazar günü sınava girecek adaylardan Ocak ayında değişme nedeniyle kimlik kartı çıkarmak için başvuruda bulunmalarına rağmen geçici kimlik belgesi alamayanlar ve T.C Kimlik kartı eline ulaşmayan isteyen adaylar ilçe nüfus müdürlüklerinden geriye dönük Geçici Kimlik belgesi alabilmeleri için buton açıldığı duyuruldu.

Şennur YILDIZ

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