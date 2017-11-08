30 büyükşehir arasından 1. olduk

İstanbul'da yapılan Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda, Ulaşım alanındaki yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması için akademik konu başlıkları ile yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinde bulunuldu. Transist 2017 kapsamında bilgi birikimini yönetmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulan toplu ulaşım mükemmellik endeksi ile mükemmellik kültürünün toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşlarca benimsenmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan model değerlendirildi. Toplu ulaşım mükemmellik endeksi ile karayolu ve raylı ulaşım modları bazında farklılaştırılmış kriterler tasarlanarak oluşturulan, toplu ulaşımda puanlama modelinin saha uygulamaları karşılaştırıldı. Puanlama neticesinde belirlenen kategorilerde başarılı olan belediyelere ödüller verildi. Yapılan törende Çevreye Duyarlı Toplu Taşıma Yatırımları ve Sürdürülebilir Enerji Verimliliği birincilik ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar teslim aldı.

DOĞALGAZLI, ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma alanında yaptığı çalışmalarla, şehir içi seyahatlerinde kaliteyi artırırken, çevrenin korunmasına da önem veriyor. Büyükşehir, toplu taşımada 2010 yılından itibaren çevre dostu doğalgazlı otobüslerin sayısını arttırarak çevre kirliliğinin önlenmesine de önemli katkı sağlıyor. Toplu taşıma araçlarında, dizel motorlu araçlarının yanı sıra doğalgazlı araçları da filosuna katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, faaliyetteki mevcut 303 adet doğalgazlı otobüs ile örnek olmaya devam ediyor. Doğalgazlı otobüslerin 2010 yılından itibaren kullanılmaya başlanmasıyla çevre kirliliğindeki en büyük paya sahip olan egzoz salınımı, karbonmonoksit gazı miktarında yüzde 40 ve partikül salınımında yüzde 65 oranında azalma sağlandı.