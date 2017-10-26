30 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 121 eski Dışişleri Bakanlığı personelinin yakalanması için 30 ilde operasyon başlatıldı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı personeli için harekete geçildi.
Aralarında örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı personeli 121 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonların 30 ilde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.
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