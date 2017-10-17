30 yaşındaki kadın kendini astı

Olay, Kandıra Hacışeyh Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 30 yaşındaki iki çocuk annesi Nagihan Efe, 9 ay önce eşinden boşanarak baba evine taşındı. Efe’nin ikiz çocukları ise çocuk esirgeme kurumuna alındı. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma giren genç kadın, bahçedeki ardiyenin tavanına iple kendini asarak intihar etti. Ardiyeye girdiğinde şok eden manzarayla karşılaşan Efe’nin ailesi durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının öldüğünü belirledi. Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

