30 yaşındaki kadın kendini astı
Kandıra'da 9 ay önce eşinden boşanan 30 yaşındaki genç kadın intihar ederek yaşamına son verdi.
A+A-
Olay, Kandıra Hacışeyh Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 30 yaşındaki iki çocuk annesi Nagihan Efe, 9 ay önce eşinden boşanarak baba evine taşındı. Efe’nin ikiz çocukları ise çocuk esirgeme kurumuna alındı. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma giren genç kadın, bahçedeki ardiyenin tavanına iple kendini asarak intihar etti. Ardiyeye girdiğinde şok eden manzarayla karşılaşan Efe’nin ailesi durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının öldüğünü belirledi. Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Bu haber toplam 1137 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.