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300 bin TL değerinde çalıntı alüminyumu satmıştı! Karar verildi

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300 bin TL değerinde çalıntı alüminyumu satmıştı! Karar verildi
Dilovası'nda 300 bin TL değerinde çalıntı alüminyumu satan şahıs yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilovası'nda 18 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda Dilovası Limanı üzerinde çalışan bir gemiden 25 ton biyet alüminyum, sipariş verilen adreslere gönderilmek üzere bir tıra yüklendi. 300 bin TL değerindeki biyet alüminyumu alan tır şoförü S.K’dan bir süre sonra haber alınamadı. Firmanın durumu emniyete bildirmesinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemede tır şoförünün F.S ile anlaştığı, malı ona teslim ettiği ve F.S’nin piyasa değeri 300 bin TL değerinde olan biyet alüminyumu Ankara‘nın Mamak ilçesinde iş yeri bulunan bir şahsa sattığı belirlendi. Emniyet ekipleri şoför ile anlaşan ve çalıntı malı satan F.S ile malı alan M.K isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. M.K isimli şahsa Ankara’da işlem yapılırken, F.S. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.S. çıkarıldığı mahkemece tuutklanarak cezaevine gönderildi.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Tır şoförü S.K’nın arama çalışmaları ise devam ediyor.

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