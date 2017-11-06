306.641 kişide yeni kimlik var

Bu da Kocaeli nüfusunun % 17.1’lik bölümüne karşılık geliyor. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, işlemleri yapılan 313.319 kişinin de yeni kimlik kartlarını beklediğini belirtti. Yeni kimlik kartlı vatandaş sayısı en fazla Gebze (58.992), en az ise Kandıra’da (8.938) bulunuyor.

EN FAZLA GEBZE’DE

Kocaeli genelinde yeni kimlik kartına sahip vatandaş sayısı 306 bin 641 olarak açıklandı. Bu da, Kocaeli nüfusunun yaklaşık 17.1’i’ne karşılık geliyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan bu kapsamda Başiskele’de 15.591, Çayırova’da 20.802, Derince’de 26.754, Darıca’da 33.452, Dilovası’nda 8.717, Gebze’de 58.992, Gölcük’te 25.137, İzmit’te 51.774, Kandıra’da 8.938, Karamürsel’de 10.347 Kartepe’de 18.088, Körfez’de 28.049 kişinin yeni dağıtılan kimlik kartlarına sahip olduğunu açıkladı.

313.319 KİŞİ YENİ KARTLARI BEKLİYOR

Bu kapsamda yeni kimlik kartı alımı için Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapan ve bekleyen de çok sayıda kişi var.

Başiskele’de 15.936, Çayırova’da 21.183, Derince’de 27.390, Darıca’da 34.103, Dilovası’nda 8.955, Gebze’de 60.246, Gölcük’te 25.638, İzmit’te 52.847, Kandıra’da 9.209, Karamürsel’de 10.647, Kartepe’de 18.450 ve Körfez’de 28.715 olmak üzere 313.319 kişi de yaptıkları başvuruların ardından, yeni kimliklerin ellerine ulaşmasını bekliyor.

2020’YE KADAR TAMAMLANACAK

Bu yıl başından itibaren bütün Türkiye’de dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartları 3 yıl içinde Türkiye’nin tamamında dağıtılacak. Dolayısı ile 2019 yılının sonuna yani 2020 yılına kadar dağıtım devam edecek. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, PTT dağıtımı sonrası adresinde bulunmayan vatandaşların kimliklerinin nüfus müdürlüklerine iade edildiğini hatırlattı, bu durumdaki vatandaşların işin takip etmelerini istedi.

Şennur Yıldız