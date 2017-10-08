31 kişi yaralanmıştı! TIR sürücüsü hakkında karar
Körfez İlçesi'nde, 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR sürücüsü Lütfü Yaman tutuklandı.
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Kaza dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yola giren TIR'a işçileri taşıyan midibüsün çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 31 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü Lütfü Yaman yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından korkması nedeniyle kaçtığını söyleyen Lütfü Yaman, çok üzgün olduğunu belirtti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Lütfü Yaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Etiketler : Kaza, Körfez, TIR sürücüsü, Lütfü Yaman
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