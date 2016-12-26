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32 golde, 9 imza

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32 golde, 9 imza
Kocaelispor’un ilk yarıda rakip ağlara bıraktığı 32 golde 9 futbolcunun imzası var. 9 golle Sinan Pektemek açık ara önde.

32 GOLDE 9 İSMİN İMZASI VAR 
Kocaelispor ligin ilk yarısında rakip ağlara 32 gol gönderdi. Maç başı gol ortalamamız 1.7’yi buldu. 32 golü 9 futbolcu paylaştı. 9 golle Sinan Pektemek en golcü isim olurken, onu 5’er golle Hamza ile Burak Özbakır takip etti. Orta sahada oynamasına rağmen Sefa takımın en çok gol atan dördüncü ismiydi. Ceza almaktan oynamaya pek fırsat bulamayan Burak Süleyman ile bir dönem kadro dışı kalan, fazla süre alamayan Oğuzhan geçen sezonun çok gerisinde kaldılar.

İLK YARI 18, İKİNCİ YARI 14 GOL ATTIK
Yeşil-Siyahlı ekibimiz ilk yarıda en çok golü 15 ile 45’nci dakikalar arasında attı. Bu süreçte rakip kaleye tam 14 gol gönderen temsilcimiz son yarım saatlik zaman diliminde de 11 gol attı.  En kısır zaman süreçleri ilk ve ikinci yarının ilk 15 dakikası oldu. İlk çeyrekte 4, ikinci yarının ilk 15 dakikasında ise sadece 3 gol atabildik.  Temsilcimiz maçın ilk yarısında rakip kalelere 18, ikinci sarısında ise 14 gol gönderdi.

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