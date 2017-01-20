33 yıl sonra ellerine kavuştu

Kocaeli'nde yaşayan ve kelebek hastalığı ile doğan 34 yaşındaki Aslı Serim, 5 yıl önce tanıştığı Şenay Çalışır'ın daveti üzerine kente Diyarbakır'a gelerek ameliyat oldu. Serim, 33 yıl sonra ellerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Mehmet Emin ve Emine Serim'in en küçük çocukları Aslı, genetik bir hastalık olan Epidermoliz Bullosa hastalığı ile dünyaya gözlerini açtı. Serim çifti, vücudunda çıkan ve geçmeyen yaralar nedeniyle çocuklarını doktora götürdü. Çocuklarının halk arasında kelebek olarak bilinen Epidermoliz Bullosa hastalığına yakalandığını ve bu hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenen Serim çiftinin dünyaları yıkıldı. Çocukları için gecelerini gündüzlerine katıp doktor doktor, şehir şehir gezen Mehmet Emin ve Emine Serim çifti, çocuklarının tedavi edilemeyeceğini öğrenince kaderlerine teslim oldu.

İlkokul 3'üncü sınıfa kadar okuyabildi

Çocuk yaşlarda hastalığının farkında olmayan Aslı'nın iki eli de 1 yaşına geldiğinde kapandı. Ellerini kullanamayan Aslı, hiçbir ihtiyacını tek başına gerçekleştiremez duruma geldi. 7 yaşına geldiğinde okula gitmek istediğini anne ve babasına söyleyen Aslı, okula kaydedildi. Hastalığı nedeniyle çok çabuk yaralanan ve çocuklarla oynayamayan Aslı, ilkokul 3'üncü sınıfa kadar dayanabildi. 3'üncü sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan Aslı, bu tarihten sonra zorunlu olmadıkça evden çıkmadı. İlkokul 3'üncü sınıfa kadar okumasına rağmen kendini geliştirmeyi bırakmayan Aslı, ailesinin yardımı ile dünyasını dört duvar arasına sığdırmayı başardı.

İnternette tanıştığı aile en büyük destekçisi oldu

Ellerini kullanamadığı için kendi isteklerini annesinin yardımı ile yapmak zorunda kalan Aslı, bir gün ellerini kullanabilmenin umuduyla yaşadı. Sosyal paylaşım sitelerinden özellikle kendi hastalığını taşıyan bireylerle arkadaşlık kurmaya başlayan Aslı, yaklaşık 5 yıl önce Diyarbakır Mutlu Çalışır ile tanıştı. Mutlu'nun da kendisi gibi kelebek hastası olduğunu öğrenen Aslı, arkadaşlığını ilerletti. Alilerin tanışması ile Mutlu'nun annesi Şenay Çalışır, Kocaeli'ne giderek aileyi ziyaret etti. Aslı'nın da tıpkı kendi çocuğu gibi kelebek hastası olduğunu gören Çalışır, daha sonra Diyarbakır'a döndü.

En büyük hayali gerçek oldu

Aradan geçen zamanın ardından Şenay Çalışır, kenti gezmeleri ve Aslı'nın da iyi vakit geçirmesi için Serim ailesini Diyarbakır'a davet etti. Mehmet Emin Serim, Emine Serim ve Aslı Serim, geçtiğimiz günlerde geldikleri Diyarbakır'da da tedavi oldu. Daha önce ameliyat olmak istemeyen, fakat ziyaret için geldikleri Diyarbakır'da ameliyat olan Aslı, 33 yıl sonra en büyük hayali olan ellerine kavuştu. Henüz sargıda olmasına ve ameliyattan sonra bir kere fotoğrafını gördüğü ellerini kullanabileceği günü iple çeken Aslı, sol elini de ameliyat ettireceği günü iple çekiyor.

"Elimi gördüm, çok değişik bir duyguydu"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan 34 yaşındaki Aslı Serim, Kocaeli'nden Diyarbakır'a geldiğini söyledi. Aslı Serim, "Dicle Üniversitesinde ameliyat oldum ellerimden. Tam 33 yıl sonra ellerime kavuştum çok şükür. Çok mutluyum, sonu daha güzel olacak inşallah. Ellerim kapalıyken yemek yemede, kıyafet giymede çok zorluk çekiyordum. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olur. Ellerimin açılması çok değişik bir duygu, çok mutlu oldum. Ameliyathanedeki fotoğrafı gördüm, çok değişik bir duyguydu. Elimi kullanabildikten sonra her şeyim daha kolay olacak. En azından yemek yememde, kıyafet giymemde daha kolaylık olacak. Bir yere gidince yapabileceğim işleri daha kolay yapacağım. Elimin açılması zor oldu, sol elimin de açılmasını istiyorum. Yıllardır kapalıydı, elim iyileştikten sonra diğer elimden de ameliyat olacağım" dedi.

"Diyarbakır'a umutla geldik"

Aslı'nın annesi Emine Serim ise, 34 yıldır kızının hastalığı ile mücadele ettiklerini, Aslı'nın ellerinin açılması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Baba Mehmet Emin Serim de, "İzmit nasılsa Diyarbakır'da benim için aynı, hiçbir sıkıntı çekmeden buraya geldik. Kızımın 34 senedir eli kapalıydı, tedavisi çok zordu Diyarbakır'a bir umut olarak geldik. Çok mutluyuz. Çok zorluk çektik, evde, dışarda çok sorunlar yaşadık" diye konuştu.

Şenay Çalışır da, 5 yıl önce Serim ailesi ile tanıştıklarını ve kelebek hastalığının nasıl bir hastalık olduğunu bildiğini söyledi. Çalışır, "Oğlum, Aslı ile internette tanıştı. Bir süre sonra ben onları ziyaret için Kocaeli'ne gittim. Ardından Serim ailesini Diyarbakır'a davet ettik. Geldiler ve Aslı ellerinden ameliyat oldu ve eli açıldı. Yakında Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni açacağız. Bu hastalığı bulunan çocukları teker teker tespit edip, onlara yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kaydetti.