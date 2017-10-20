35 gün dayanabildi!

Darıca'da ikamet eden Suriyeli Ali ve Hayfa çiftinin 8 yaşındaki oğulları Musa Biriç, 35 gün önce yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılarak ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Musa, buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Musa'nın bir hafta önce beyin ölümü gerçekleşti. 8 yaşındaki Musa bugün hayatını kaybetti. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilecek.

Binali ASLAN