36 yaşındaki adamın feci ölümü

Olay, Kartepe Suadiye’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde oturan ve uzun yıllardır Soylular Beton’da çalışan 36 yaşındaki İsmail Bayraktar, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Kocaeli Birlikspor U-15 takımının başarılı oyuncularından Alper Bayraktar’ın da babası olan İsmail Bayraktar’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

