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36 yaşındaki adamın feci ölümü

36 yaşındaki adamın feci ölümü

Kartepe’de meydana gelen iş kazasında iki çocuk babası feci şekilde can verdi.

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Olay, Kartepe Suadiye’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde oturan ve uzun yıllardır Soylular Beton’da çalışan 36 yaşındaki İsmail Bayraktar, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Kocaeli Birlikspor U-15 takımının başarılı oyuncularından Alper Bayraktar’ın da babası olan İsmail Bayraktar’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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