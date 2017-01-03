37 eserden oluşan karma resim sergisi açıldı

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilen karma resim sergisi sanat severlerin beğenisine sunuldu.

37 eserden oluşan sergi Cumhuriyet Çocuk Parkı’nda bulunan Sanat Galerisi’nde açıldı.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilen 37 eserden oluşan karma resim sergisi Cumhuriyet Çocuk Parkı’nda bulunan Sanat Galerisi’nde açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa KOU Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, resim bölümü Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Tuna, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Resim sergisinin açılışında konuşan Başkan Doğan, “Ne yazık ki 2017’ye üzücü olaylarla başladık. İçimizde üzüntü var ama özgüvenimizi daha da pekiştirecek, gücümüzü daha da arttıracak duyguları da içimizde barındırıyoruz. Hayat devam ediyor, hayatın içerisinde o acılar, o beklenmedik acı sürprizleri yaşarken aynı anlarda güzel tatları, güzel olayları da yaşıyoruz. Bazen farklı taraflar ağır basıyor ama hayat bu” dedi.

İzmit’te sanatı istedikleri ölçüde hissedemediklerini belirten Doğan, “İzmit’e sanat çok yakışıyor ama ne yazık ki, sanatı istediğimiz ölçüde hissedemiyoruz. Hocalarımızla daha fazla ne yapabilirizi konuşuyoruz. 2009 yılından itibaren Kocaeli Üniversitemizle, dekanlığımızla birlikte İzmit’te sanat var sloganıyla güzel bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca İzmit Belediyesi olarak, çocukların sinemaya olan ilgilerini arttırmak için şehrimizin dört bir noktasına cep sinemalarını kurduk. Okullarımıza tiyatro götürüyoruz. Tiyatro okulu açtık, çocuklarımız buralarda tiyatro eğitimi alıyorlar. İZMEK kurslarımızın büyük bir bölümü sanatsal branşlardan oluşuyor” şeklinde konuştu

Gecen yıl İZMEK’teki 25 bin kursiyerden çoğunu bayanlar oluşturduğunu belirten Doğan, “Fırça tutmasını bilmeyen o ev hanımlarımız kursu bitirdiklerinde gurur duyacakları tabloları evlerine götürdüler. Sanatın her dalına önem veriyoruz hatta belediye olarak unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ancak hala İzmit’te buram buram sanat kokusunu alamadık. Etkinliğe katılan değerli sanatseverlerden İzmit’in sanat kokan bir şehir olması için gerekli olan projelerini bekliyoruz. Sanat sayesinde bir yandan millet olarak yasadığımız acıları yaşarken diğer yandan da sanatla bu acıları içselleştireceğiz. Sanatla ilgili söylenecek çok söz var. Ama sanatı hayatın, tadı, tuzu, lezzeti olarak düşündüğümüzde bu tür etkinliklerin lezzetine daha fazla varıyoruz. Bu etkinliğe dair, sanata dair emeği gecen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resim sergisinin açılışı yapıldı.