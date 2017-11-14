37 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu
Derince’de meydana gelen olayda 37 yaşındaki Kazım Karadeniz, yatağında ölü olarak bulundu
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Olay, Derince Fatih Mahallesi Yiğit Sokak No:13 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1 ay önce inşaatta düşerek bacağı kırılan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Kazım Karadeniz, evinde yatarak tedavi görüyordu. Karadeniz’in eşi, çocukları okula götürdükten sonra dönüşte eve geldiğinde eşini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine hemen 112 acil ekipleri çağrılırken, Kazım Karadeniz ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Karadeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karadeniz’in ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belli olacak. Kazım Karadeniz’in cenazesi bugün Derince Harmantarla Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Binali ASLAN
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Etiketler : Kocaeli, Derince, Kazım Karadeniz
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